See-Ambiente begeistert die Besucher im Genthiner Ortsteil Mützel

Ein Familienausflug nach Mützel war am Wochenende eine gute Idee. Die Vereine hatten am Ufer des Zernausees im Genthiner Ortsteil fürs Sommerfest allerhand aufgefahren. Besucher waren begeistert von der Kombination aus Entspannung und Unterhaltung.

Mützel - Für einen Tag kehrte in Mützel der Sommer zurück. Passend zur Premiere des Vereinsfestes am Zernausee. Es lagen zwar keine Decken oder Badegäste am frisch hergerichteten Strand, doch das Ambiente zog viele ans Ufer zum Sonnenbaden.