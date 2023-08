Gut besucht war am Sonntagvormittag der traditionelle Einschulungsgottesdienst in der Güsener Kirche. Er fand am zwölften Sonntag nach Trinitatis statt und wurde von Pfarrer Andreas Breit gehalten.

Güsen - Vier Schulanfänger waren der Einladung gefolgt, durften sich über kleine Geschenke freuen und wurden von Pfarrer Andreas Breit gesegnet.

Auch alle anderen Kinder, die zum Gottesdienst gekommen waren, erhielten ein kleines Geschenk. Mit dabei war auch wieder der Bläserchor.

In seiner Predigt beschäftigte sich der Pfarrer mit dem Thema „Träumen“. Dabei erinnerte er an ein Ereignis am 28. August 1963 in den USA. „Damals war es in Washington brütend heiß und 250.000 Menschen, darunter auch 60.000 Weiße, demonstrierten gegen Rassendiskriminierung. Höhepunkt war die Rede von Bürgerrechtler Martin Luther Kind. Es war die größte Demo in der Geschichte der Vereinigten Staaten“, so der Pfarrer. Sängerin Mahalia Jackson animierte dabei Martin Luther King, den Leuten von seinem Traum zu erzählen. Andreas Breit: „Von da stammt ,Ich habe einen Traum…’“. Auch die Schulanfänger haben schon Träume. „Doch den Traum vom in die Schule kommen, habt ihr ja gerade erst angefangen“, so Pfarrer Andreas Breit.

Im Anschluss an den Gottesdienst waren dann alle eingeladen, gemeinsam das Sommerfest zu feiern.