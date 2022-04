Seit 110 Jahren ist die Feuerwehr Güsen im Einsatz

Die Kameraden der Ortsfeuerwehr bringen sich aktiv in das Dorfleben mit ein. Hier halfen einige Kameraden beim Aufstellen des Maibaumes.

Güsen - „110 Jahre freiwillige Feuerwehrarbeit. Dies ist ein bedeutendes Ereignis für unsere Gemeinde und wir können zu Recht stolz sein, dass wir auch in schwierigen Zeiten immer aktive Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit geleistet haben“, machte Ortswehrleiter Steffen Fähnrich deutlich. Selbstlos Menschen zu helfen, die in Not geraten sind, ist eine der Eigenschaften, die die Feuerwehren früher und heute auszeichneten.