Seit 70 Jahren Chronist der Region: Stadt Genthin ehrt Heimatforscher mit dem Bürgerpreis

Genthin - Er ist kein Mann, der leicht seine Gefühle zeigt, doch als sich Dieter Rohr am Freitagabend in das Goldene Buch der Stadt Genthin eintragen durfte, das war er doch bewegt und sicherlich auch stolz. Denn die Stadt Genthin hatte ihm nicht nur die Bürgerpreismedaille verliehen und ihn in ihr Ehrenbuch aufgenommen, Bürgermeister Matthias Günther hatte auch überdeutlich angemahnt, mit der Erinnerung an die Geschichte der Stadt pfleglich umzugehen und sie für die Zukunft zu bewahren.