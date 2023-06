Die Sekundarschule in Brettin soll sich schon bald von den Schulen in der Umgebung abheben. Der Stadtrat von Jerichow und die Verwaltung planen ein Projekt, das der Einrichtung ein Alleinstellungsmerkmal verleihen wird.

Sekundarschule Brettin will sich neu aufstellen

Brettin - In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien für alle Mädchen und Jungen im Land Sachsen-Anhalt. Während sie sich erholen können, wird in der Verwaltung der Stadt Jerichow mit Hochdruck an der Umsetzung eines Projektes gearbeitet werden müssen.