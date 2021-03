Die Genthinerin Käthe Grothe übt scharfe Kritik an der Organisation von Impfterminen. Die 68-jährige leidet an Niereninsuffizienz.

Genthin l „Ganz ehrlich, mein Mann und ich fühlen uns verschaukelt.“ Käthe Grothe ist wütend. Die 68-jährige Genthinerin hat eine Niereninsuffizienz. Ihr fast 70-jähriger Mann hat die schwere Lungen-Krankheit COPD. Eine Infektion mit dem Corona-Virus wäre für beide höchst gefährlich. Bestätigt hat ihnen dies auch ihr behandelnder Arzt, sie haben Bescheinigungen, dass sie eine hohe Priorität für die Impfungen haben. Sie wären damit in der Gruppe 2 der Priorisierung. Auf einen Impftermin warteten beide aber lange vergebens, obwohl sich Käthe Grothe in den vergangenen Wochen intensiv darum bemüht hat. „Wir haben immer wieder angerufen bei der Nummer 117 116, diese Hotline, an die man sich wenden soll, wenn man einen Termin vereinbaren will. Aber dann wurde uns gesagt, dass die Hotline für das Impfzentrum in Burg überhaupt nicht zuständig ist. Eine Telefonnummer für das Impfzentrum selbst haben wir aber nicht. Von der Kreisverwaltung selbst haben wir aber nur erfahren, sie könnten keine Termine rausgeben, es sei zu wenig oder kein Impfstoff da.“



Solche Angaben verwundern Käthe Grothe sehr. Auf der Internetseite Impfdashboard des Bundesministeriums für Gesundheit ist zu lesen, dass Deutschland bis zum 8. März mehr als zehn Millionen Impfdosen geliefert bekommen hat. Verwendet für eine Erst- oder Zweitimpfung wurden aber erst rund 7,6 Millionen Impfdosen. Damit wären rund 2,7 Millionen ungenutzte Impfdosen übrig. „Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Da passt doch unsere Organisation nicht.“



Antworten alles andere als befriedigend

Da die Impfung für sie und ihren Mann so dringlich wäre, versucht Käthe Grothe möglichst schnell an Informationen und einen Termin zu kommen. Doch die Antworten sind alles andere als befriedigend. „Einige Personen, die ich beim Landkreis erreicht habe, wurden auch ein bisschen böse, die haben mir gesagt: „Hier ruft ja jeder an, angeblich haben alle eine Bescheinigung und wollen früher geimpft werden.“



„Ja, natürlich rufen die Leute bei einer Bescheinigung, die einen medizinischen Grund nachweist, an. Wer soll denn da sonst anrufen?“ Sie habe nicht nur beim Landkreis angerufen, auch beim Gesundheitsamt und sogar beim Gesundheitsministerium in Berlin. „Und da hat mir bisher kein Mensch helfen können. Die haben sich alle mein Anliegen angehört, aber mehr ist da auch nicht passiert.“



Telefonisch gab es kein Weiterkommen

Da das Ehepaar telefonisch nicht weiterkam, versuchten sie es mit einer Email. „Wir kennen uns mit Computern beide nicht so wirklich aus, so wie viele ältere Leute. Wir haben auch nur ganz einfache Handys, ich weiß auch nicht, wie man sich da helfen soll. Aber auf dem telefonischen Weg sind wir ja auch nicht weiter gekommen. Wir sind schon älter und nicht so computeraffin. Ich fühle mich jedenfalls mit meinem Mann allein gelassen.“



Versucht haben sie es trotzdem per Mail, nach dem Warten auf die Antwort dann endlich die Erleichterung: Die Grothes konnten nach langen Bemühungen auf diesem Weg einen Impftermin bekommen.



Hoffen auf Impfungen durch Hausärzte

Käthe Grothe hofft, dass die Hausärzte möglichst bald Impfungen anbieten. „Für uns Genthiner wäre das die bessere Lösung, dann müssen die Leute doch nicht extra nach Burg fahren.“ Für Rentner mit geringen finanziellen Möglichkeiten sei es zudem eine Zumutung, diese Fahrten – meist mehrfach – auf sich nehmen zu müssen.



Nicht nur die fehlende Struktur beim Impfen ärgert sie, auch die mangelhafte Organisation bei Tests stößt ihr übel auf. „Jetzt heißt es, wir haben Anspruch auf einen kostenlosen Test in der Woche. Ja, wo sind denn diese Tests? Ministerpräsident Reiner Haseloff meinte im Fernsehen, die könnten in den Impfzentren stattfinden. Das heißt also, wir Genthiner müssen dann ins Impfzentrum nach Burg fahren? Was soll denn das? Wir fühlen uns wirklich verschaukelt. Wir wollen uns impfen lassen. Mein Nachbar ist 80 Jahre, der gehört ja zu den ersten, die geimpft werden sollten und der ist auch noch nicht geimpft.“ Das Vertrauen in die Organisation der Impfungen hat bei ihr auch darunter gelitten, dass beispielsweise der Impfstoff der Firma AstraZeneca zunächst als nicht für ältere Menschen geeignet eingestuft wurde und nun doch für über 65-Jährige freigegeben wurde. Diese widersprüchlichen Angaben verunsichern sie.



Unverständnis bei niedriger Impfrate

Die Erwartungen in Organisation und in die Politiker würde zudem schwinden. „Wenn ich das so höre, dass sich da einige Politiker an den Masken auch noch bereichert haben, dann macht das nur noch wütend. In so einer Situation, die wirklich ernst ist. Da kommen wir doch nie raus, wenn wir so weitermachen. Warum sind wir denn in Deutschland bei einer so geringen Prozentzahl der Menschen, die schon geimpft wurden, wenn es in anderen Ländern so viel schneller geht?“ Die Situation bezüglich der Pandemie stuft Käthe Grothe als „traurig“ ein. „Es gibt ja so viele ältere Leute, die auf dem Dorf wohnen und sich nicht gut mit dem Internet auskennen und vielleicht auch nicht mehr so mobil sind. Wie wir an Informationen kommen oder zum Impfen gelangen, ich glaube, da interessiert sich in der Politik kein Mensch für.“ Ein Impf-Mobil, das über Dörfer fährt, würde sie als sinnvolle Ergänzung ansehen.



„Das Impfen ist schlecht organisiert. Wir sind in einem fortschrittlichen Zeitalter und arbeiten wie vor Jahrzehnten in der Beziehung. Da kann ich ja gleich eine Karte zum Impfzentrum schicken. Wir sind seit einem Jahr in dieser Situation und trotzdem kommen wir nicht aus dem Knick.“