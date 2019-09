Der Seniorenclub Parey ist sehr aktiv - Zweimal im Monat treffen sich die Mitglieder im Vereinshaus in der Geschwister-Scholl-Straße.

Parey/Zerben l „Das ist eine super Truppe“, machte Busfahrer Lutz Kalz deutlich. Er brachte die Seniorinnen mit dem „American School Bus“ des Erlebnisdorfes Parey zum Fischereibetrieb. „Weil die Truppe so lustig war und im Bus auch gesungen wurde“, erklärte Kalz sein Kompliment. Damit die Damen die Stimmung im Bus noch länger genießen konnten, verlängerte er die Busfahrt durch einen längeren Fahrweg.

Eine Zuckertüte für jeden

Bevor die Seniorinnen jedoch in den „American School Bus“ einstiegen, hatte Club-Leiterin Helma Kalz noch eine kleine Überraschung parat. Sie übergab jeder Dame eine kleine Zuckertüte. „Schließlich fahren wir ja mit einem School Bus“, war ihr trockener Kommentar. Der Inhalt der kleinen Schultüte war weniger trocken, was den Damen sehr gefiel.

Bereits zum dritten Mal war der Pareyer Seniorenclub beim Fischessen in Zerben. Und auch dieses Mal gefiel es ihnen dort sehr gut. Es wird wohl nicht der letzte Besuch zum Fischessen gewesen sein. Und auch die Fahrt zurück war wieder lustig.

Bilder Mit dem „American Schoolbus“ ging es zur Fischwirtschaft Riedel nach Zerben. Foto: Bettina Schütze



Helma seit 25 Jahren dabei

Den Pareyer Seniorenclub gibt es bereits seit 30 Jahren. Seit 25 Jahren ist Helma Kalz dabei. Seit zehn Jahren ist die heute 70-Jährige die Clubleiterin. Die Clubmitglieder sind zwischen 69 und 91 Jahre alt. Die Jüngste ist Sylvia Hausmann mit 69 Jahren. Eleonore Klein wird im Januar 2020 92 Jahre alt. Helma Kalz: „In den gemeinsamen Stunden im Vereinshaus wird sich unterhalten, geklönt, Mensch-ärgere-dich-nicht und Rommé gespielt.“ Und natürlich fehlt das gemeinsame Kaffeetrinken auch nicht. „Niemand möchte die Zeit missen“, ist sich die Clubleiterin sicher.

Der Seniorenclub finanziert sich zum größten Teil selbst. Helma Kalz: „Von der Gemeinde Elbe-Parey erhalten wir jedes Jahr auf unseren Antrag hin 200 Euro.“ Jedes Mitglied zahlt einen Monatsbeitrag von einem Euro. „Bei anderen Veranstaltungen wie bei der Blutspende im Vereinshaus übernehmen wir die Versorgung. Dadurch kommt etwas Geld in die Clubkasse“, erzählt Helma Kalz. An jedem Monatsende wird der Geburtstag des Monats gemeinsam gefeiert. Jedes Mitglied zahlt dafür einen Obolus in die Geburtstagskasse ein. Die Geburtstagskinder können dann sagen, was sie gerne haben möchten.

Unerstützer der Kapelle

Alle Clubmitglieder sind auch passive Mitglieder der Schalmeienkapelle Parey, mit denen sie sich das Vereinshaus teilen. Helma Kalz zum Drei -Euro-Beitrag: „1,50 Euro sind für die Versicherung. 1,50 Euro für die Schalmeienkapelle.“ Dafür können die Seniorinnen die Räume und das Inventar der Schalmeienkapelle nutzen. „Es geht nur miteinander. Wir sind gegenseitig füreinander da“, so Helma Kalz.

Mitglieder, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, werden von der Clubleiterin abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Das macht auch schon mal der „Betreuer“ Marco Hoppe aus Dresden, wenn er in Parey bei Helma Kalz zu Besuch ist. „Er macht immer viel Spaß mit den Damen“, weiß Helma Kalz.

Gefeiert wird jedes Jahr im Rahmen des Seniorenclubs der Fasching, der Frauentag und die Weihnachtsfeier. In diesem Jahr steigt die Weihnachtsfeier am 11. Dezember.

23 Mitglieder

Aktuell zählt die Gruppe 23 Mitglieder. Alle kommen aus Parey. „Es sind aber Leute aus anderen Orten willkommen. Auch Männer können gerne kommen“, so Helma Kalz. Der Club trifft sich mittwochs und donnerstags jeweils von 13 bis 16 Uhr im Vereinshaus.