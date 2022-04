Silvester-Stippvisite bei den Kollegen vom Autohof Schopsdorf

Schopsdorf - „Da sind Sie hier vollkommen richtig!“ sagt die junge Frau. Ihr ist gerade erklärt worden, was die Volksstimme an diesem Tag und um diese Zeit auf dem Autohof in Schopsdorf nahe der Autobahn 2 mache. Nicht nur Ärzte und Pflegepersonal im Krankenhaus oder Polizisten auf den Wachen, Mitarbeiter in Kraftwerks- oder Taxizentralen arbeiten auch dann, wenn andere frei haben, die meisten schlafen oder Feiertag ist und die Mehrheit Pause von der Arbeit macht.