So hat die Eisenbahn die Stadt Jerichow geprägt

Jerichow - In Gesprächen mit Jerichowern wird immer wieder mit einer gewissen Wehmut an die Zeit erinnert, als die Stadt noch einen Bahnanschluss besaß. Und nicht nur den, in Jerichow befand sich ebenfalls ein Bahnbetriebswerk, mit allen erdenklichen Gewerken, die Lokomotiven, Waggons und das Gleisnetz sämtlicher Kleinbahnhöfe zwischen Sandau, Güsen, Milow, Ziesar und Genthin einsatzbereit hielten, wie Heinz Mangelsdorf in seinem Themenheft „Die Kleinbahn AG mit dem Bahnbetriebswerk“ feststellt.