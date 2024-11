So hilft die Stadt Genthin wenn Menschen ihr Haus verlieren

Nach Feuer in Dretzel

Mehrere Ortswehren waren im Einsatz, aber nach einem Feuer in Dretzel ist ein Wohnhaus nicht mehr zu nutzen.

Dretzel/Genthin - Nach dem verheerenden Wohnungsbrand in Dretzel am vergangenen Sonnabend sind im Gladauer Ortschaftsrat Fragen aufgekommen, in welcher Weise die Stadt Genthin Menschen hilft, deren Wohnung nach einem Feuer unbewohnbar ist.