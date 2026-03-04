Der Genthiner Stadtrat stellt am Donnerstag die Weichen für kommende Vorhaben aus dem neuen Haushalt. Die Sitzung findet an einem anderen Ort, als üblich statt.

So können in Genthin Millionen Euro in Straßen, Radweg und Feuerwehr fließen

Investitionen in der Stadt und in den Dörfern

Die kommende Stadtratsitzung findet im Genthiner Kreishaus statt.

Genthin - Der Stadtrat von Genthin stellt in dieser Woche die Weichen für die Aktivitäten der Stadt im Jahr 2026. Wichtigster Punkt der Sitzung am Donnerstag ist die Entscheidung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan.