In Burg und Genthin gibt es Interesse an einer lokalen Smartphone-App, mit der sich Einwohner von Ortschaften vernetzen können. Ein Brandenburger Dorf könnte als Vorbild dienen.

So könnte der Dorffunk im Jerichower Land digital werden

So sieht die App „DorfFunk“ auf dem Smartphone aus.

Genthin - Das Leben wird digitaler. Auch in den Ortschaften. Wie man Menschen im ländlichen Raum zusammenbringen kann, zeigt die Smartphone-App „Dorffunk“. Einwohner können sich über diesen Weg gegenseitig Hilfe anbieten, Gesuche einstellen oder miteinander plauschen. In der Region ist das ist Interesse an solchen technischen Möglichkeiten vorhanden. Vorbilder gibt es schon.