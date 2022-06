So kontrovers wird der Neubau der Kita in Tucheim diskutiert

Mit einer energetischen Sanierung ist es beim Kita-Gebäude in Tucheim nicht getan. Ein Neubau muss her. Wer soll der Bauherr sein - die Volksbank oder die Stadt?

Eine energetische Sanierung des Gebädes der Tucheimer Kita würde sich erst in 57 Jahren amortisieren.

Tucheim - Die Stadträte im Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss wollen es jetzt wissen. Sie setzen Bürgermeister Matthias Günther mit einem Beschluss die Pistole auf die Brust, wollen damit zur nächsten Beratung des Hauptausschusses am 16. Juni konkretes Zahlenmaterial zum Kita-Neubau in Tucheim vorgelegt haben. Denn zumindest jene Zahlen, die mit einem Kita-Neubau in Eigenregie der Stadt verbunden seien, muss es geben. Die Stadt hatte mit den ersten Vorarbeiten dazu ja bereits angefangen.