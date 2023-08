So sehen Fachleute Schülerentwürfe für Gebäude auf dem Krankenhausgelände in Genthin

Genthin - „Wir finden die Modelle sehr gelungen und inspirierend“ - dieses Lob für die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse kommt nicht von irgendwem. Ausgesprochen haben es die Verantwortlichen der Johanniter Seniorenhäuser GmbH. Diese möchten auf dem Gelände ein sogenanntes Johanniter-Quartier errichten. Allerdings müssen dafür noch einige formale Hürden genommen werden.

Die Schüler hatten es einfacher: Sie haben vor den Ferien, Modelle gebastelt, mit denen sie beispielhaft zeigen wollten, wie das derzeit brach liegende Gelände bebaut werden könnte. Entstanden sind dabei zwölf Modelle, aus denen die Schüler selbst die besten drei Vorschläge auswählten. Fotos waren auch den Johanniter-Seniorenhäusern zugegangen, wo man sich intern mit den Ideen befasste. „Es freut uns, dass auch die Schülerinnen und Schüler Interesse an der Nutzung und Gestaltung des Geländes des ehemaligen Krankenhauses haben“, heißt es aus der Pressestelle des Unternehmens.

Die detailliert gestalteten Modelle sind am „Tag der offenen Tür“ im Gymnasium in Genthin zu sehen. Foto: Mike Fleske

Schülervorschläge sind nah an der Realität

Die Schülervorschläge waren in einigen Bereichen gar nicht so weit entfernt von der tatsächlichen Planung oder der Bauweise der von den Johanniter-Seniorenhäusern gestalteten Bereiche. So seien die Einrichtungen in der Wirklichkeit genau wie bei den Schülern mit Gärten mit diversen Grünflächen oder auch schattenspendenden Bereichen versehen.

„Viele Einrichtungen haben auch einen Sinnesgarten, Hochbeete und diverse Fitness- oder Kneippanlagen, die sowohl von den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch von deren Angehörigen und unseren Mitarbeitenden genutzt werden können“, wird vom Unternehmen erklärt. Die Gärten seien so angelegt, dass sie zum Spazierengehen und Verweilen einladen. „So etwas ist auch für unser Johanniter-Quartier in Genthin angedacht.“

Noch etwas war in den Schulmodellen zu finden: Treffpunkte für die Bewohner. Die gibt es auch in der tatsächlichen Planung: „Unsere Einrichtungen verfügen jeweils auch über einen Gemeinschaftsraum, in dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner an Aktivitäten, wie dem gemeinsamen Basteln, Singen, Lesen oder Ähnlichem, beteiligen können.“ Bei einigen Modellen hatten die Schüler auch energieschonende Bauweisen in Betracht gezogen und etwa Photovoltaikanlagen an den Gebäuden mit eingeplant.

Ein Tierheim auf dem Seniorenheimgelände? das würde in der Realität nicht funktionieren. Foto: Mike Fleske

Manches lässt sich nicht umsetzen

Die Idee von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Einrichtungen befände sich derzeit noch in der Planung, heißt es von den Johanniter-Seniorenhäusern. „Für uns spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Viele unserer Einrichtungen haben wir bereits mit LED-Beleuchtung ausgestattet und beziehen zum Teil Ökostrom.“ In vielen Bereichen gäbe es eine Zusammenarbeit mit regionalen Dienstleistern, um durch kürzere Transportwege weniger CO2 zu produzieren.

Doch es gibt auch einige Vorschläge, die sich nicht umsetzen lassen. So hatte etwa eine Gruppe die Idee, Senioren und Haustiere zusammenzubringen und hatte in ihrem Modell ein Tierheim in der Nähe der Senioreneinrichtung geplant. „Das entspricht leider nicht dem Tätigkeitsfeld der Johanniter-Seniorenhäuser“, wird von dort erklärt. „Ziel soll es sein, ein Johanniter-Quartier zu betreiben und das Angebot der Gesundheitsversorgung für Hilfebedürftige zu verbessern und ein breites Spektrum an Versorgungsleistungen anzubieten, welche durch die Schließung des Krankenhauses weitestgehend verloren gegangen sind.“

Das Unternehmen ist nun an das Gymnasium herangetreten und möchte als kleines Dankeschön für die Projektarbeit die Schüler in das Johanniterhaus Genthin-Wald einladen. Dort sei es möglich, dass sich die jungen Leute über den Aufbau einer Senioreneinrichtung informieren und mit Senioren ins Gespräch kommen.