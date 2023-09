In Altenplathow, nach Mützel und Hohenseeden könnten möglicherweise bald neue Radwege entstehen.

So soll das Radfahren in Genthin attraktiver werden

Radfahren wird auch in der Region um Genthin immer beliebter. Allerdings fehlen vielfach immer noch gut nutzbare Radwege. Dies soll sich in den kommenden beiden Jahren ändern.

Genthin - Zwischen Jerichow und Genthin sowie nach Parchen hat der Radverkehr entlang der beiden Bundesstraßen B 107 und B 1 in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. An Spätsommertagen wie in dieser Woche sind zahlreiche Radler auf den Strecken zu sehen. Dieser positive Trend soll weiter gefördert werden.