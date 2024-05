In der Sekundarschule „An der Elbe“ müssen laut Vorschrift mindestens 240 Schüler unterrichtet werden. Wird dies auch zukünftig möglich sein?

So steht es um den Fortbestand der Sekundarschule in Parey

Die Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey lädt jedes Jahr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Parey - Nach den Diskussionen um die Fusion der Sekundarschule Brettin mit der Genthiner Sekundarschule, kamen Gerüchte auf, dass auch die Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey auf Dauer in ihrem Bestand gefährdet sei. So sieht es im Moment aus.