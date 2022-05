So weit sind die Planungen des Festkomitees zur "850 Jahre Genthin" Feier

Genthin (sm) -Dass das Festkomitee von der Stadt bei der Organisation der Veranstaltungen für das Festjahr 850 Jahre Genthin inzwischen außen vorgelassen werde, möchte Lutz Nitz (Bündnis 90/Grüne/WG Fiener) im Gespräch mit der Volksstimme so nicht stehen lassen. „Bei dem, was wir im Hauptausschuss an geplanten Veranstaltungen beschlossen haben, haben wir weitgehend die Wünsche des Festkomitees berücksichtigt“. Mit Alexandra Adel von der Stadtverwaltung gebe es auch eine konkrete Ansprechpartnerin, an die sich das Festkomitee wenden könne.