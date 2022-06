Güsen: Sommerfest und Gemeindenachmittage

Trotz niedriger Inzidenzwerte musste bei Singen in der Kirche, hier Pfarrer Andreas Breit und Konstantin Brien an der Orgel (v. re.), noch eine Maske getragen werden.

Güsen (vs) - Der Pfarrbereich Parey-Güsen lädt am Sonntag, dem 22. August, zum traditionellen Sommerfest nach Güsen ein. Beginn des Festes ist um 14 Uhr in der Kirche mit einem Festgottesdienst. Anschließend sind alle zum gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen. Dazu wird ein fröhliches Programm geboten.