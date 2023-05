Spargel ist in Genthin und Burg noch lange nicht unbeliebt

Ein Spargelgericht in einem Restaurant. Im Moment haben solche Menüs Hochkunjunktur.

Genthin/Burg - „Die Spargel-Begeisterung der Deutschen lässt deutlich nach“, meldete Anfang Mai die Frankfurter Allgemeine Zeitung und zeichnete eine düstere Zukunft für den Spargel. Den Jüngeren sei die Zubereitung angeblich zu aufwendig und so schwänden Nachfrage und Anbauflächen. Aber lässt sich das so pauschal überhaupt sagen? Ein Blick in das Jerichower Land zeigt ein differenziertes Bild.