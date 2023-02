Die Spargelbaubetriebe in Parchen/Hohenseeden und Genthin stehen für den Anbau des Edelgemüses in den Startlöchern vor. Worauf sich die Verbraucher 2023 Jahr einstellen müssen.

Genthin/Hohenseeden - Die Spargelbauern im jerichower Land stehen in den Startlöchern, möglichst zu Ostern soll der erste Spargel angerichtet werden. Während auf dem Spargelhof Hoffheinz (Genthin) in diesen Tagen die Spargeldämme aufgehäufelt und Folien zur Verfrühung auf 15 Hektar aufgebracht werden, will man in Hohenseeden warten, bis das Erdreich etwas abgetrocknet ist.