Sparkasse in Genthin: SB-Bereiche nachts zu

Seit Jahresbeginn sind die Öffnungszeiten der Selbstbedienungsbereiche der Sparkasse deutlich eingeschränkt. Was steckt dahinter und wie geht es mit den Filialen im Jerichower Land weiter?

Die SB-Bereiche der Sparkassen in Genthin und Altenplathow sind in den Abend- und Nachtstunden geschlossen.

Genthin/Burg - Wer in der vergangenen Woche nach 20 Uhr in den Selbstbedienungsbereich der Genthiner Sparkasse in der Brandenburger Straße wollte, stand vor verschlossenen Türen. Denn seit dem 1. Januar sind die Sparkassen zwischen 20 und 5 Uhr geschlossen.