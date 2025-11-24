weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Umbaupläne in der Brandenburger Straße: Sparkasse plant Modernisierung und neue Wohnungen in Genthin

Umbaupläne in der Brandenburger Straße Sparkasse plant Modernisierung und neue Wohnungen in Genthin

In Genthin bekommt die Sparkasse nicht nur ein modernes Gesicht, sondern das gesamte Gebäude eine neue Funktion. In einiger Zeit sollen neue Wohungen entstehen.

Von Mike Fleske 24.11.2025, 06:40
Das Sparkassengebäude in Genthin wird in einiger Zeit umgebaut.
Das Sparkassengebäude in Genthin wird in einiger Zeit umgebaut. Foto: Mike Fleske

Genthin - In der Brandenburger Straße 97 in Genthin wird sich bald einiges verändern. Die Sparkasse MagdeBurg hat umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen für ihre dortige Geschäftsstelle angekündigt. Das Projekt soll nicht nur den Sparkassenstandort modernisieren.