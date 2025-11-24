In Genthin bekommt die Sparkasse nicht nur ein modernes Gesicht, sondern das gesamte Gebäude eine neue Funktion. In einiger Zeit sollen neue Wohungen entstehen.

Sparkasse plant Modernisierung und neue Wohnungen in Genthin

Das Sparkassengebäude in Genthin wird in einiger Zeit umgebaut.

Genthin - In der Brandenburger Straße 97 in Genthin wird sich bald einiges verändern. Die Sparkasse MagdeBurg hat umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen für ihre dortige Geschäftsstelle angekündigt. Das Projekt soll nicht nur den Sparkassenstandort modernisieren.