Keine Hilfe in Sicht Sperrung und defekte Aufzüge am Bahnhof Genthin sorgen für große Umwege

Früher war der Fußmarsch in die Genthin Innenstadt kurz. Heute sind die Bahnübergänge geschlossen, die Aufzüge am Bahnhof defekt und so mancher Genhiner muss lange Wege in Kauf nehmen. Was nun?