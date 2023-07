Spitzbuben kippen in Parey Frittenöl in Serie auf die Straße

Güsen/Zerben - Güsen/ZerbenSpitzbuben halten seit Wochen die Feuerwehren in der Gemeinde Elbe-Parey mit einem üben Streich in Atem. Sie verkippen Unmengen an einer öligen Flüssigkeit auf Straßen. Zu fünf Einsätzen musste die Feuerwehr bisher ausrücken. Die Polizei ermittelt zu gefährlichem Eingriffen in den Straßenverkehr. Ob es sich auch um eine Umweltstraftat handelt, müssen die weiteren Untersuchungen ergeben.