weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Anerkennung beim Neujahrsempfang der Stadt: Sport, Kultur und Feuerwehr: Bürgermeisterin ehrt Genthiner Engagierte

Anerkennung beim Neujahrsempfang der Stadt Sport, Kultur und Feuerwehr: Bürgermeisterin ehrt Genthiner Engagierte

Beim Neujahrsempfang der Stadt Genthin nutzte Bürgermeisterin Dagmar Turian den Abend, um engagierten Einwohnern für ihren Einsatz zu danken.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 24.02.2026, 00:14
Mandy Grahn (li) engagiert sich für ihren Ort Dretzel und wurde dafür von Bürgermeisterin Dagmar Turian geehrt.
Mandy Grahn (li) engagiert sich für ihren Ort Dretzel und wurde dafür von Bürgermeisterin Dagmar Turian geehrt. Foto: Arlette Krickau

Genthin - Beim diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt Genthin, ausgerichtet in den Räumen der Firma Tür Control Systeme (TCS), wurden Menschen geehrt, die sich mit außergewöhnlichem Engagement für ihre Heimat einsetzen. Darunter sind einige innovative Ideen, die die Stadt in den kommenden Jahren prägen werden.