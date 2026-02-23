Beim Neujahrsempfang der Stadt Genthin nutzte Bürgermeisterin Dagmar Turian den Abend, um engagierten Einwohnern für ihren Einsatz zu danken.

Mandy Grahn (li) engagiert sich für ihren Ort Dretzel und wurde dafür von Bürgermeisterin Dagmar Turian geehrt.

Genthin - Beim diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt Genthin, ausgerichtet in den Räumen der Firma Tür Control Systeme (TCS), wurden Menschen geehrt, die sich mit außergewöhnlichem Engagement für ihre Heimat einsetzen. Darunter sind einige innovative Ideen, die die Stadt in den kommenden Jahren prägen werden.