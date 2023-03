Monatliche Treffen in der Berliner Chaussee bis in den Herbst / SV Chemie nimmt die Prüfungen ab

Genthin - In Genthin werden Sportler auch in diesem Jahr regelmäßig geprüft. Auf dem Sportplatz in der Berliner Chaussee wird in den warmen Monaten wieder der Sportabzeichentreff des SV Chemie Genthin angeboten.