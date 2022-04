Sportanlagen in Jerichow und Schlagenthin werden saniert

Jerichow/Schlagenthin - Für die Schulen in der Stadt Jerichow sind in diesem Jahr weitere Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Der Stadtverwaltung zufolge sollen in den Grundschulen Jerichow und Schlagenthin die jeweiligen Sportanlagen auf den neuesten Stand gebracht werden und den Schülern so bessere Fitnessmöglichkeiten geboten werden.