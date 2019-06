Das Taekwondo Center Parey hat sein 3. Pfingstcamp in Parey und Derben ausgetragen.

Parey/Derben l 65 Teilnehmer aus Berliner, Kölner und der Augsburger Schulen sowie vom gastgebenden Taekwondo Center Parey konnten von Stefan Euer und Kati Meinhardt begrüßt werden. „Trotz der sportlichen Herausforderungen wollen wir unser Pfingstcamp familiär halten“, machte Taekwondo-Lehrerin Kati Meinhardt deutlich. Das ist auch gelungen, und das Wichtigste, das Wetter spielte auch mit.

Großmeister vor Ort

Sportlich geleitet wurde das Pfingstcamp von Großmeister Gerhard Brunner aus München, der auch nie den Spaß aus den Augen verlor. Großmeister Gerhard Brunner wurde in München geboren und betreibt seit fast 40 Jahren Taekwondo. Aktuell ist er Träger des 7. Dan und lehrt seit über 30 Jahren Taekwondo. Über die Jahre erlangte Großmeister Brunner viele internationale Auszeichnungen. Unter anderem wird er in der internationalen Hall of Fame für seine herausragenden Leistungen im traditionellen Taekwondo geführt.

Nachdem er neun Schulen in Deutschland aufgebaut hatte, zog es ihn 1997 in die USA. Dort eröffnete er die erste traditionelle Taekwondo Schule in Florida. Bis heute sind zahlreiche Schulen hinzugekommen. Zusätzlich und als ideale Ergänzung zum Taekwondo engagiert er sich im Kimoodo und wurde im Kimoodo der erste zertifizierte Trainer in der USA. 2017 feierte Kwan-Jang-Nim Brunner 20 Jahre USA. Er blickt auf erfolgreiche Jahre zurück und hat bei vielen Schülern Taekwondo als feste Größe in ihren Leben verankert.

Kinder- und Erwachsenenprüfungen

Den Auftakt machten Kinderprüfungen im Center Parey. Kati Meinhardt: „Wir konnten mit den Ergebnissen zufrieden sein.“ Auch der Eröffnungslehrgang fand im Center Parey statt. Im „Saloon“ in Neuderben wurde zum Ausklang des Tages in geselliger Runde gegrillt. An Gladow’s Loch standen bei noch recht kühlen Temperaturen Kimoodo und ein Beach-Lehrgang auf dem Plan.

Kimoodo ist eine asiatische Kampfkunst, welche auch als „The healing Art“ (Die Kampfkunst der Heilung) beschrieben wird. Kimoodo vermischt die traditionellen Kampfkünste mit den orientalischen Heilkünsten. Ziel des Kimoodo ist es, seinen Körper zu entgiften und die giftigen Energien in Lebensenergien umzuwandeln. Kimoodo wurde von dem 1946 geborenen Sr. Grandmaster Joon P. Choi, ein Großmeister des Taekwondos und Träger des 9. Dan, erfunden.

Leinen los auf der Alten Elbe

Nachdem er in seiner Kindheit aus politischen Gründen aus Nordkorea fliehen musste, erlernte er in einem Flüchtlingslager von seinem Onkel die Kampfkunst Taekwondo. Seitdem widmete er sein Leben ausschließlich den asiatischen Kampfkünsten, entwickelte seinen eigenen Taekwondo-Stil und führte zwei weitere seiner Schüler zum 9. Dan, der höchsten Gradierung im Taekwondo. Nachdem er mehrere Taekwondo-Schulen in den USA gründete und das Kimoodo entwickelte, reist er jetzt um die ganze Welt und hält Kimoodokurse in Kampfsportschulen.

Daran schlossen sich Prüfungen für die Erwachsenen und ein Kinderturnier in der Pareyer Sporthalle an. Zum Abendessen fuhren die Teilnehmer am Tagesausklang nach Burg. Kimoodo stand am Anglerheim in Derben ein zweites Mal auf dem Übungsplan. Nach einem Erwachsenenturnier und einem Lehrgang hieß es dann für alle „Leinen los“. Mit der Schute des Sportanglervereins ging es auf Tour auf der Alten Elbe.

Der Abend klang in geselliger Runde mit Live-Musik der Magdeburger Gruppe „Sticky Dudes“ am Anglerheim aus. Das Catering hatte der „Saloon“ Neuderben übernommen. Zum Abschlusslehrgang kamen alle noch einmal im Taekwondo Center zusammen. Die Teilnehmer übernachteten teilweise im Taekwondo Center in Parey. Aufgrund der Pfingstfeiertage war es schwierig, anderweitig Übernachtungsplätze zu finden. Die Platzierungen bei den Wettkämpfen waren gerecht verteilt und erkämpft unter den Schulen.