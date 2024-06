Sportler vom VfL Wolfsburg sind mit ungewöhnlichem Training in Jerichow zu Gast

Die 60 Teilnehmer des Fußballcamps in grün-weißer Spielbekleidung vereint für ein Erinnerungsfoto.

Jerichow - Drei Tage war der Sportplatz in Jerichow fest in den Händen der Grün-Weißen. 60 Nachwuchskicker im Alter von sechs bis 13 Jahren schlüpften gern und mit sichtbarer Begeisterung bei dem Fußballcamp in die Spielerkleidung des Vfl Wolfsburg.