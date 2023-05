In diese imposante Schlaglochpiste hat sich die Straße „An der Mäsche“ in Altenplatow verwandelt.

Genthin - Um 70 Prozent sind die Schwarzdeckenschäden im Vergleich zum Vorjahr in Genthin gestiegen. Und das, so Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian in der jüngsten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses, obwohl es ja gar kein richtiger, sondern ein recht milder Winter, ohne viel Schnee und Eis, gewesen sei. Ursache für die ungewöhnlich starken Schäden in den Straßendecken im Stadtgebiet sei die viele Feuchtigkeit.