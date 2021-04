Stadt Genthin schiebt Projekt Skateranlage an

Genthin

Dass die Verwaltung sieben Standortvarianten für den Bau einer Skateranlage dem Bau- und Vergabeausschuss am Montag vorlegte, bedeute nicht, das eine abschließende Entscheidung getroffen werden müsse, betonte Fachbereichsleiterin Dagmar Turian gleich zum Auftakt der Beratung. Die Vorlage dieser Standortvarianten diene allein der Information zum gegenwärtigen Arbeitsstand. Dass unter den insgesamt sieben Varianten, deren Vor- und Nachteile die Verwaltung zu Papier gebracht hatte, sich der Volkspark als vorläufiger Favorit durchsetzte, kam allerdings nicht überraschend. Wobei auch die Verwaltung gute Argumente für diesen Standort parat hatte.

Volkspark ist für Jugendhaus Favorit

Der Volkspark bleibt für das Thomas-Morus-Haus nach wie vor der gesetzte Standort für die Skater-Anlage. Jugendhaus-Leiter Ronny Harzendorf, der als Gast anwesend war, verwies vor dem Ausschuss noch einmal auf die unmittelbare Nähe zum Jugendhaus, die der Standort Park als Vorteil aufweise.

Harzendorf sprach sich dafür aus, eine Anlage im vorderen Parkbereich, in der Nähe des Kanals, zu platzieren, um nicht zu tief in die Grünanlage einzugreifen. „Gar nicht so verkehrt“ erscheint Ronny Harzendorf auch aufgrund der zentralen innerstädtischen Lage die Variante Mützelstraße (Bereich ehemalige Eisbahn).

Die Skaterbahn müsse aus seiner Sicht ein Teil von Genthin werden, auch deshalb könne diese Variante durchaus in Betracht gezogen werden. Für diesen Standort wurden in der Informationsvorlage allerdings ungünstige Baugrundverhältnisse ausgewiesen.

Den Einwand der Fachbereichsleiterin, dass es derzeit nur darum gehen könne, den Arbeitsstand in Sachen Skaterbahn aufzuzeigen, ließ Ronny Harzendorf gelten. „Für uns ist wichtig, ob es überhaupt eine neue Skateranlage geben wird.“ Für das Jugendhaus stehen die Fragen im Vordergrund, wie die Skateranlage auch für weitere Nutzer erweitert werden könne, wie hoch die Kosten ausfallen und wie das Jugendhaus das Projekt unterstützen könne.

Kosten für externe Planungsleistungen

Für den Bau einer Skateranlage gibt es derzeit noch kein Projekt, im aktuellen Haushalt sind dafür noch keine Mittel eingestellt. Frühestens könnte ein Planansatz und erste Planmaßnahmen in den Haushalt 2022 eingestellt werden. Die Fachbereichsleiterin verwies mehrfach im Verlaufe der Sitzung darauf, dass, bevor ein endgültiges Projekt vorgelegt werden kann, externe Fachleute in die Planung einbezogen werden müssten. „Das kostet was“, ließ sie die Ausschussmitglieder und die anwesenden Gäste vom Morus-Haus nicht im Unklaren.

Dass für ein Skater-Projekt umfangreiche Vorplanungen erforderlich sein werden, begünstigt wiederum einen Standort im Volkspark, für dessen zukünftige Gestaltung der Stadt bereits Vorplanungsergebnisse einer Berliner Gartenbau-Architektin vorliegen. Aus Sicht der Fachbereichsleiterin wäre es besonders im Hinblick auf die anfallenden Kosten sinnvoll, das Projekt Skaterbahn in eine solche Betrachtung mit einfließen zu lassen. „Damit wüssten wir, ob der Bau einer Skateranlage im Volkspark überhaupt möglich ist“, sagte Dagmar Turian.

Viele offene Fragen

Gabriele Herrmann (Die Linke) mahnte in Richtung Verwaltung an, dass ihr die sieben Standortvarianten allein nicht ausreichen, um sich ein erstes Urteil über das Skater-Projekt zu bilden. Sie vermisse konkrete Angaben, ob und welcher Bedarf vorhanden sei, um ein solches Vorhaben in Angriff zu nehmen. Offen sei die Frage, wer eine solche Anlage zukünftig betreiben solle.

Würde dies ein Verein übernehmen, hätte dieser bessere Möglichkeiten als die Stadt, Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Zudem müssten nach dem Dafürhalten von Herrmann bereits jetzt dringend Fragen der Haftung erörtert werden. „Wir müssen wissen, was auf die Stadt zukommt“, sagte sie. Zudem, gab die Fraktionsvorsitzende zu bedenken, handele es sich beim Bau der Skateranlage um eine freiwillige Aufgabe, wobei sich die Stadt auch noch in den nächsten Jahren in der Haushaltskonsolidierung befinde.

„Wie wollen wir das Geld für die Skater-Anlage einsparen?“, fragte Gabriele Herrmann, ohne dass sie wirklich eine Antwort aus den Reihen des Ausschusses erwartet hätte.

Konzepte für den Volkspark werden vorgestellt

Die Fachbereichsleiterin informierte im Verlauf der Beratung darüber, dass die Planerin unterschiedliche Gestaltungsvarianten für den Park dem Ausschuss bereits am 28. April ab 17 Uhr bei einer Vorort-Besichtigung im Park vorstellen wird. Für die Öffentlichkeit erfolgt online eine vierwöchige Auslegung der Planungsunterlagen. In diesem Verfahren werden alle Träger öffentlicher Belange gehört und damit Belange des Denkmalschutzes sowie des Naturschutzes berücksichtigt. Das gesamte Projekt geht dann noch einmal durch die Ausschüsse, bevor es abschließend dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt wird.

Das Morus-Haus plant für das Skaterbahn-Vorhaben die Einrichtung eines Spendenkontos. Den Startschuss dafür gab kürzlich eine Spende von Martin Mathews von Edeka. Er verdoppelte Einnahmen aus einer Pfandflaschen-Aktion, so dass für den Anfang 1000 Euro zur Seite gelegt werden konnten. Das Morus-Haus habe für eine neue Skaterbahn viele Unterstützer“, versicherte Harzendorf dem Ausschuss.