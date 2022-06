Stadt Genthin sucht Unterstützer für den Festumzug zur 850-Jahr-Feier

In Gladau gab es zuletzt in der Einheitsgemeinde eine Straßenparade: Vor zwei Jahren feierte der Ort sein 675-jähriges Bestehen mit einem bunten Umzug. Auch für den etwas größeren Festumzug in Genthin sollen sich die Ortschaften mit eigenen Beiträgen melden.

Foto: Simone Pötschke