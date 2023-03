Stadt Genthin verleiht Ehrenreis an Grundschulen

Genthin - Der Ehrenpreis der Stadt Genthin ging in diesem Jahr gleichermaßen an die Grundschulen Stadtmitte, Uhland (Genthin), Diesterweg (Altenplathow) und Tucheim.

„Die vier Schulleiter dieser Einrichtungen stehen stellvertretend für alle Menschen, die während der Coronazeiten besondere Herausforderungen gemeistert haben“, erläuterte Grünen-Stadtrat Lutz Nitz, der im Namen der Stadträte die Patenschaft für diese Preisverleihung übernommen hatte.

Die Auszeichnung hätte auch an Kitas, Pflegeeinrichtungen, Einzelhändler oder Transportunternehmer gehen können. Sie seien alle während der Pandemie systemrelevant und besonders betroffen gewesen, führte er aus. Die Grundschulen seien als Preisträger gewählt worden, da sie beständig von Schließungen und Öffnungen während der Coronazeit betroffen gewesen seien.

Schulen mussten mit 18 Eidämmungsverordnungen umgehen

Sage und schreibe 18 Eindämmungsverordnungen habe man in den drei Pandemiejahren gezählt. Dennoch hätten die Schulen versucht, den Betrieb der Einrichtungen so gut wie möglich aufrecht zu erhalten, und das zahle sich auch künftig aus. „Ich behaupte ganz wertfrei, ohne Grundschulen könnten Realschul- und Gymnasiallehrer nichts mit ihren Schülern anfangen.“

Die zuweilen recht humorige Note der Ansprache sorgte auch für gute Laune der Schulleiter Ingo Doßmann (Grundschule Stadtmitte), Martin Falk (Uhland), Claudia Braunschweig (Diesterwegschule) und Cordula Schremmer (Tucheim). Ingo Doßmann bestätigte im Namen des geehrten Quartetts, dass schwierige Zeiten hinter den Einrichtungen lägen. Allerdings seien sie von der Genthiner Verwaltung von Anfang an unterstützt worden.

Als es im März 2020 den ersten so genannten Lockdown gegeben habe, seien sowohl die damalige Fachbereichsleiterin Alexandra Adel als auch die Verwaltungsmitarbeiter immer ansprechbar gewesen. „Diese Zusammenarbeit hat sich durch die gesamte Pandemiezeit gezogen, wir sind nicht allein gelassen geworden“, lobte Doßmann.

Lob für Zusammenarbeit bei Digitalisierung

Er hatte noch einen weiteren Dank an die Verwaltung, denn auch im Hinblick auf das allgegenwärtige Thema „Digitalisierung in Grundschulen“ gäbe es eine sehr gute Zusammenarbeit.

Nicht nur, dass die Schulen über die Möglichkeit eines schnellen Datennetzes verfügen, auch die Ausstattung mit Tablets für den Unterricht sei vorhanden – und damit nicht genug: „Wir konnten über Schulungen für diese Geräte verfügen und haben die Möglichkeit eines beständigen technischen Supports seitens der Verwaltung.“ An dieser Stelle sei die Stadt Genthin vorbildlich.

Der Genthiner Ehrenpreis ist vor einigen Jahren als Ehrung ins Leben gerufen worden, um symbolische Würdigungen seitens der Stadt vornehmen zu können. So sollen hier auch Gruppen und Vereine in den Blick der Öffentlichkeit gerückt werden, die sonst möglicherweise nicht ganz so häufig betrachtet werden.

Aus diesem Grund erhielt etwa im vergangenen Jahr der SV Einheit Genthin 1950 den Ehrenpreis für sein Engagement und seine Erfolge, die Genthin seit mehr als 70 Jahren auch überregional repräsentieren.