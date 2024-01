Am 9. Juni finden in Sachsen-Anhalt Kommunalwahlen statt.

Jerichow - In Jerichow werden die Weichen für die bevorstehenden Kommunalwahlen am Sonntag, 9. Juni, gestellt.

So hat der Jerichower Stadtrat auf seiner Dezember-Sitzung Anja Schünicke zur Wahlleiterin und Paul Tautenhahn als deren Stellvertreter berufen. Anja Schünicke, die als Ordnungsamtsleiterin in der Verwaltung tätig ist, gilt als erfahren in diesem Metier, sie agierte unter anderem bereits als Wahlleiterin bei der Jerichower Bürgermeisterwahl im Januar vergangenen Jahres. Der Stadtrat schmetterte einen Befangenheitsantrag der AfD-Stadträtin Birgit Albrecht gegenüber der Berufung Schünickes als Wahlleiterin ab.

Nach dem Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt obliegt der Wahlleiterin die „ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl“ in der Einheitsgemeinde Jerichow. Sie und ihr Stellvertreter sind in ihrer Funktion der Neutralität und Objektivität verpflichtet. In der Einheitsgemeinde Jerichow sind knapp 6000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Stadtrat für die Dauer von fünf Jahren zu wählen. Gebildet werden zwölf Wahlbezirke und ein Briefwahlvorstand. In den Ortschaften Brettin, Demsin, Jerichow, Kade, Karow, Klitsche, Nielebock, Redekin, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow und Zabakuck werden darüber hinaus die Ortschaftsräte gewählt.

Im Stadtrat Jerichow sind - gemessen an der Einwohnerzahl der Einheitsgemeinde - 20 Sitze zu vergeben. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 errangen die Freien Wähler mit zwölf Sitzen eine deutliche Mehrheit, verzichteten aber in der Folge auf die Bildung einer Fraktion im Stadtrat. Sie stellen als stärkste Gruppierung in der laufenden Legislatur mit Andreas Dertz auch den Stadtratsvorsitzenden.

Jeweils zwei Sitze gingen an Bewerber der CDU und der AfD, jeweils mit einem Sitz zog ein Bewerber der SPD, der FDP, der Partei Die Linke sowie eine Einzelbewerberin in den Stadtrat ein. Neben den 20 gewählten Stadtratsmitgliedern besitzt die Bürgermeisterin bei Abstimmungen ein Stimmrecht.

Die Wahlbeteiligung lag 2019 in Jerichow bei 56 Prozent. Zum Vergleich: 57,2 Prozent der Wahlberechtigten machten bei der Bürgermeisterwahl im Januar vergangenen Jahres von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Als nächsten Termin in Vorbereitung der Kommunalwahlen hat die Wahlleiterin den Freitag, 26. Januar, gesetzt. Bis dahin sind die Parteien und Wählergruppen aufgefordert, Personen für die Mitarbeit in den Wahlvorständen vorschlagen. Ein Wahlvorstand besteht dabei aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzenden und bis zu acht Beisitzern. Personalvorschläge sind zudem für die Besetzung eines Gemeindewahlausschusses zu unterbreiten. Parallel zu den Kommunalwahlen wird in Sachsen-Anhalt die Wahl zum Europäischen Parlament durchgeführt.