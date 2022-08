Stadt Jerichow hat mehr Geld als erwartet

Jerichow - Solche Zahlen verkündet eine Kämmerin gerne: In der Sitzung des Stadtrates an diesem Dienstagabend konnte Carola Best für das Jahr 2021 einen Haushaltsüberschuss von rund 929 285 Euro verkünden. Das ist deutlich mehr, als die Stadt erwartet hatte: Rund 113 000 Euro Plus hatte die Stadtverwaltung kalkuliert, herausgekommen ist nun ein Vielfaches.