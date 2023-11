Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Dass es in Genthin in diesem Jahr erstmals keinen Stadt-Weihnachtsmarkt mit Karussells, Buden und Bühnenprogramm geben wird, ist zwar eine traurige Wahrheit, bedeutet aber nicht, dass die Genthiner unbedingt in andere Städte ausweichen müssen, um solcherart weihnachtliches Flair erleben zu können. „Ich stelle mich am 22. und 23. Dezember mit meinem Glühweinzelt auf den Marktplatz, damit sich die Genthiner am Freitag und Sonnabend vor dem Weihnachtsfest in einer gemütlichen Runde auf einen Glühwein treffen können“, kündigt Veranstalter Rainer von Ende eine eigene Aktion an.