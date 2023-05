Ein Programm erwartet die Besucher auch im Juni in der Stadt- und Kreisbibliothek.

Genthin - Die Genthiner Bibliothek wird am Donnerstag, 1. Juni ihre Türen für Besucher öffnen und damit auch im Monat Juni zur Verfügung stehen. Doch ab sofort beginnt eine Phase des Übergangs. Denn in der vergangenen Woche wurde die bisherige Fachkraft der Bibliothek, Cornelia Draeger, in den Ruhestand verabschiedet. Eine langfristige Neubesetzung gibt es noch nicht, aber eine vorübergehende Betreuung der Einrichtung.