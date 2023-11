Genthin - Die Städtepartnerschaft zwischen Genthin und der nordrhein-westfälischen Partnerstadt Datteln soll im kommenden Jahr weiteren Schwung bekommen. Denn bereits jetzt werden Besuche geplant.

Die Genthiner Stadträte Lutz Nitz (Grüne), Gabriele Herrmann (Linke) und Horst Leiste (Linke-Fraktion) waren in der vergangenen Woche zu Arbeitsgesprächen in Datteln. Dies sei, so Nitz, auch mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt geschehen, die in Datteln mit großem Interesse erwartet würden.

Kontakte auf mehreren Ebenen

Deutlich wurde, dass die Verbindungen von Senioren, Jugendarbeit, Feuerwehr und Kommunalpolitik aus beiden Städten in den vergangenen Jahren intensiviert wurden und damit eine Basis für die Zukunft geschaffen wurde.

„Wir müssen im Blick behalten, dass die bisherigen Organisatoren der Besuche in Datteln und Genthin in einiger Zeit die Geschicke in jüngere Hände legen werden“, machte die langjährige Betreuerin der Städtepartnerschaft in Datteln, Rosemarie Schloßer, deutlich. Wenn die Partnerschaft erhalten bleiben solle, brauche es daher neue Akteure, die die Verbindung auch künftig mit Leben erfüllen.

Für das kommende Jahr sind bereits mehrere wechselseitige Besuche abgemacht worden. In diese ist auch der Dattelner Bürgermeister André Dora (SPD) eingebunden. Er kam mit den Genthinern bei zwei Gedenkveranstaltungen zusammen, die an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnerten. Unter anderem nahmen die Genthiner auch an einer Ausstellungseröffnung zu diesem Thema teil, die mit Beiträgen Dattelner Vereine, der Kirchengemeinden und des Comenius-Gymnasiums gestaltet wurden.