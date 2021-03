Der Altenplathower Gottfried Friedrich Huch wird 1850 ungeplant zum US-Bürger. Ein Stück Genthiner Stadtgeschichte.

Altenplathow l Die Lebensgeschichte des Gottfried Friedrich Huch ist so aufwühlend, wie die Verfilmung eines Auswandererromans des 19. Jahrhunderts. Dabei hatte der Familienvater ein Leben in der neuen Welt nicht im Sinn. Dieses Leben passierte ihm sozusagen - aufgrund von tragischen Umständen. Aber von vorn: Huch wird am 9. Dezember 1794 in Pfitzdorf im heutigen Salzlandkreis geboren.



Als sich in Altenplathow die Pieschelschen Industriebetriebe gründen, kommt Huch aus beruflichen Gründen in den aufstrebenden Ort. Er macht Karriere und wird Maschinenmeister in der Zichorienfabrik und Bleischrotgießerei des Magdeburger Kaufmanns Carl Pieschel. Gisela Dirac-Wahrenburg, die Ur-Ur-Ur-Enkelin Huchs hat die Geschichte ihres Ahnen umfangreich aufgearbeitet und schreibt auf einer eigens dafür eingerichteten Internetseite: „Offensichtlich hatte Gottfried dort eine angesehene, gut bezahlte Arbeit, die ihm einige Privilegien erlaubten.“



Zwei Kinder wandern nach Amerika aus

Friedrich Huch ist eine gute Partie. Er lernt die zwei Jahre ältere Johanna Falke kennen. Am 22. Oktober 1820 wird geheiratet. Das Paar bekommt drei Kinder. Auguste (1821), Friedrich (1824) und Luise Huch (*1826). Alle drei Kinder wandern nach und nach in die Vereinigten Staaten aus. Übersee übt zu dieser Zeit gerade auf junge Menschen eine große Faszination aus. Versprechen die USA doch Freiheit und wirtschaftliche Möglichkeiten ungeahnten Ausmaßes. Nach der gescheiterten Revolution von 1848/49 sind auch viele politisch Enttäuschte unter den Menschen, die den reaktionären Verhältnissen in Deutschland den Rücken kehren.



„Nur Gottfrieds Frau Johanna sowie Augustes ältester Sohn Wilhelm Wahrenburg (mein Ur-Großvater) blieben in Deutschland“, beschreibt es Gisela Dirac-Wahrenburg. Doch dann nimmt Gottfried Huchs Leben eine dramatische Wendung. Was der Anlass für seinen Entschluss gewesen ist, ob vielleicht auch ihn so etwas wie Abenteuerlust gepackt hat, nachdem seine Kinder sicher in der neuen Welt angekommen waren, man kann es nicht sagen. Aber im Jahr 1850, im Alter von 56 Jahren, bricht Gottfried zu einer für damalige Verhältnisse gewagten und sehr langen Reise auf. Er will seine Kinder Friedrich und Luise besuchen, die 1848 und 1849 in die USA ausgewandert sind und in Lafayette, Indiana leben. Ungewöhnlich, denn der Abschied aus Deutschland war Mitte des 19. Jahrhunderts fast immer ein endgültiger Abschied. Johanna Huch bleibt bei ihrer Tochter Auguste Wahrenburg zurück. „Die wochenlange, strapaziöse Reise war ihr vermutlich zu mühsam.“ Und noch ein Grund: Tochter Auguste ist zur Zeit der Abreise ihres Vaters mit ihrem dritten Kind schwanger.



Moderner Dampfer gerät in Seenot

Gottfried Huch wählt die Überfahrt mit dem ersten deutschen Transatlantik-Dampfschiff Helena Sloman. Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Dampfer eine hochmoderne technische Errungenschaft. Das Schiff ist fast dreimal schneller als ein Segelschiff, aber die Überfahrt auch doppelt so teuer. „Da der Name Gottfried in Amerika nicht sehr geläufig war, beschloss er, den Namen Fred, Frederick oder Friedrich zu gebrauchen, solange er in den USA weilte“, berichtet Huchs Urahnin. Dennoch fand sie ihren Vorfahren auf der Passagierliste - als „F. Huck, Altenlatow“. Die Helena Slowman verlässt Hamburg am 26. Oktober 1850, legt einen Zwischenstopp in Southampton ein und macht sich am 1. November mit 144 Passagieren und 36 Besatzungsmitgliedern auf den Weg über den Atlantik. Am 19. November gerät das Schiff vor Neufundland in einen schweren Sturm.



Stundenlang hält es den haushohen Wellen stand, bis es am 20. November von einer riesigen Welle seitwärts getroffen und schwer beschädigt wird. Es füllte sich langsam mit Wasser. Während die Passagiere helfen, die Pumpen zu betätigen, versucht die Mannschaft vergeblich, die Schäden zu reparieren. Das verunglückte Schiff treibt manövrierunfähig ab. Fast bis zu einer gefährlichen Sandbank, die als „Friedhof des Atlantiks“ bekannt ist. Doch der Sturm lässt gerade noch rechtzeitig nach. Erst nach acht Tagen in Seenot wird die Helena Slowman endlich vom amerikanischen Packschiff Devonshire entdeckt, das von London nach New York unterwegs ist. Den ganzen Tag sind nun Ruderboote zwischen den beiden Schiffen unterwegs, um Passagiere und Mannschaft des havarierten Schiffes zu bergen. Ein Rettungsboot kentert sogar und acht Personen sterben. Mit den geretteten Passagieren macht sich die Devonshire auf den Weg und erreicht New York am 5. Dezember 1850.



Nur Sterbetag ist bekannt

Gottfried Huch müssen die Tage in Seenot schwer zugesetzt haben. Entgegen seines ursprünglichen Wunsches trat er den Weg zurück in die Heimat nie an. Wahrscheinlich hat er sogar in seinem Leben nie wieder ein Schiff betreten. Seine Ehefrau Johanna lebte noch weitere 17 Jahre in Altenplathow bei der Familie ihrer ältesten Tochter. Gottfried Huch lebte noch 28 Jahre in den USA. Die beiden sahen sich nie wieder.



Der Auswanderer wider Willen wird mit seiner Ankunft in Amerika quasi unsichtbar, berichtet seine Nachfahrin: „Das heißt, dass ich ihn auf offiziellen Papieren wie Volkszählungen, Todesanzeigen, Social Security Index, nirgendwo finden konnte, auch wenn ich sämtliche Varianten seiner Vornamen und etwaige Schreibfehler für seinen Nachnamen in Betracht gezogen habe.“ Fest steht, dass er laut der Aufschrift auf seinem Grabstein im Jahr 1878 in Lafayette, Indiana gestorben ist und dort auf dem Greenbush Cemetery beerdigt wurde. Wahrscheinlich starb der Mann aus Altenplathow als Mitglied einer wohlhabenden deutschen Einwanderfamilie.



Wer die Geschichte der Familien Huch und Wahrenburg nachlesen möchte, hat auf der von Gisela Dirac-Wahrenburg eingerichteten Internetseite „Schicksale.ch“ die Möglichkeit.