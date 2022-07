Standort für Mobilfunkmast in Bergzow weiter fraglich

Die Mitglieder des Hauptausschusses haben sich in ihrer Sitzung mit verschiedenen Themen befasst. Dazu gehörten unter anderem die Suche nach einem Standort für einen Mobilfunkmast in der Gemarkung Bergzow sowie die Willensbekundung zum Verkauf eines Hauses in Ferchland.

Parey - Die Mitglieder des Hauptausschusses können dem Gemeinderat Elbe-Parey noch keine Empfehlung für einen Standort zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes der Deutschen Telekom in der Gemarkung Bergzow geben. Einen Standortbereich hatte das Planungsbüro der Deutschen Telekom bereits eingegrenzt. Von den fünf vorgeschlagenen Standorten, möglichst weit weg vom Dorfkern, befinden sich lediglich zwei auf kommunaler Fläche: auf dem hinteren Teil des Parkbereiches des Fußballplatzes und am Friedhof. „Alle anderen Flächen in dem vorgegebenen Suchraster sind bedeutend dichter an bebauten Flächen oder liegen in Privatbesitz und entziehen sich damit der Einflussnahme der Gemeinde Elbe-Parey“, heißt es von Seiten der Verwaltung.