„Starke Kinder“ eröffnen Ausstellung in Burg

Burg/Genthin

Mit einer feierlichen Eröffnung startete Dienstag die Ausstellung „Starke Kinder“ des sechsten Jahrgangs des Burger Roland-Gymnasiums. Der bereits im dritten Jahr stattfindende Foto- und Malwettbewerb zum Thema Kinderrechte nutzt in diesem Jahr die Ausstellungsflächen der Deutschen Bank in Burg. Damit würden die Schülerarbeiten einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und besser gewürdigt, so die verantwortliche Lehrerin Katharina Mewes. Zu den Themen, die von den Schülerinnen und Schülern der Fächer Ethik und Religion in diesem Jahr als besonders wichtig erachtet werden, gehört das Recht auf Bildung.

Recht auf Bildung festschreiben

In Zeiten von Homeschooling scheint dieses besonders aktuell. Aber auch andere Probleme und Herausforderungen zum Thema Kinderrechte sind in der Ausstellung zusammengetragen und künstlerisch dargestellt. So werden unter anderem Cybermobbing thematisiert und der Schutz von Kindern im Krieg und auf der Flucht. An der Eröffnungszeremonie nahmen neben den jungen Künstlerinnen und Künstlern sowie Katharina Mewes auch der Schulleiter des Roland-Gymnasiums, Thomas Dreher, und der Filialleiter der Deutschen Bank Burg, Gordon Fabian, teil.

Das Thema „Kinderrechte“ ist aktueller denn je. Möglich könnte in absehbarer Zeit fest in der bundesdeutschen Verfassung verankert werden. Die Bundesregierung möchte Artikel 6 des Grundgesetzes überarbeiten. Dieser regelt das Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat regelt: „Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt.“

Kinder bei Entscheidungen einbeziehen

Die Belange von Kindern könnten auf diese Weise ein ganz neues Gewicht bekommen – sogar ganz praktisch vor der eigenen Haustür. Etwa, wenn Spielplätze, Straßen oder Freizeiteinrichtungen geplant werden.

Eine Idee, die in Genthin begrüßt wird. Hier hat man sich bereits vor Jahren mit Kinderrechten beschäftigt. Im DRK-Hort der Grundschule Uhland waren die Kinderrechte, die von den Vereinten Nationen 1989 zusammengestellt wurden und Ursprung für den aktuellen deutschen Vorstoß waren, vor vier Jahren ausführlich bearbeitet worden. „Alle Kinder, die seinerzeit an diesem Projekt mitgearbeitet hatten, haben auf jeden Fall viele Dinge für sich in ihrem neuen Lebensabschnitt mitgenommen, ob es nun der Wechsel zum Gymnasium war oder zur Sekundarschule“, erläutert Gaby Jerkowski, Leiterin des Uhland-Hortes, rückblickend.

Denn auch in den Familien seien die Kinderrechte thematisiert worden. Bis heute gäbe es Rückmeldungen, dass sich die einstigen Dritt- und Viertklässler nach wie vor für das Thema interessierten. Die Kinder hatten früher auch Broschüren mit ihren Ideen zu Kinderrechten zusammengestellt. Zu Thesen wie „Ich habe das Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen“ oder „Ich habe das Recht, dass ich nicht arbeiten muss, sondern zur Schule gehen darf“, hatten die Hortkinder damals eigene Gedanken formuliert.