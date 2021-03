Die stellvertretende Museumsleiterin Katharina Neuerer verlässt die Stiftung Kloster Jerichow in Richtung Heimat.

Jerichow l Die Lotsin geht von Bord – in Anlehnung an eine politische Aussage aus dem 19. Jahrhundert verlässt die wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Museumsleiterin Katharina Neuerer die Stiftung Kloster Jerichow und tritt im Bitterfelder Heimatmuseum eine Stelle gleicher Art an. „Ich wollte wieder zurück in die Heimat“, so Neuerer, auch wenn ihr das Kloster und vor allem die Menschen im und am Kloster ans Herz gewachsen sind.



„Außerdem liebe ich die Art der Bauwerke, das Kloster so gut wie jeden Tag zu sehen und dann noch darin zu arbeiten, ist etwas besonders.“ Ihr Schaffen in Jerichow sei vielfältig gewesen, so sagt sie, Projekte, Führungen, Begleitung von Kinder- und Jugendgruppen, Verwaltung, um nur einige Tätigkeitsfelder weit zu umreißen. Mit dem Hintergrund einer kleinen, aber engagierten Mitarbeiterschar, könne sich der Einzelne eh nicht auf eine ganz konkrete Aufgabe spezialisieren – „hier muss jeder anpacken, wo es gerade notwendig war“.



Klosteranlage als Herausforderung

Neuerer kam aus Havelberg, dort schrieb sie in ihrer Doktorarbeit über den dortigen Dom. „Ich kam sozusagen aus Backsteinmauern und Archiven, um mich dann den Herausforderungen einer in vielerlei Hinsicht lebendigen Klosteranlage zu stellen“, erinnert sich Neuerer und betont: „Das hat mich geprägt.“ Als Museumsleiterin Josefine Telemann für längere Zeit ausfiel, suchte die Stiftung eine Vertretung auf Zeit. Von 2019 bis 2020, zwei Jahre sollten es sein, knapp drei sind es letztendlich geworden.



Denn die Jahre 2020/21 wurden ausgerufen als Prämonstratenser-Jahre, als Gedanken an die Gründung des für die Region Elbe-Havel-Altmark wichtigen geistlichen Ordens. Damit verbunden sind Ausstellungen, Veranstaltungen und Darbietungen zur Geschichte und Bedeutung der Prämonstratenser. Das Museum in der Klosteranlage Jerichow soll ebenfalls eine Ausstellung zu diesem Thema erstellen und beherbergen (Volksstimme berichtete) und so wurde eine vom Land Sachsen-Anhalt geförderte Stelle geschaffen, mit Katharina Neuerer als Kuratorin. „Dadurch blieb ich dann weiter hier und widmete mich der Vorbereitung der Ausstellung“, so die Historikerin und da gab es jede Menge zu tun.



Konzept steht bereits

Mittlerweile steht das Konzept, erste Beauftragungen zum Umbau sind erfolgt und Neuerer sieht die Ausstellung auf einem guten Weg, auch wenn sie selbst nicht mehr aktiv die Feder führt. „Doch ich bin nicht aus der Welt und wenn ich von Bitterfeld aus unterstützen kann, werde ich es machen.“ Sie hat sich fest vorgenommen, die Fäden zum Kloster nicht reißen zu lassen, auch wenn es demnächst zu größeren Veränderungen in der Steuerung des Klosters und der Überführung in die Kulturstiftung Sachsen-Anhalts kommt. Das Fachliche wird bleiben, so die Mittelalterexpertin Neuerer und da wolle sie dann helfen.



Insgesamt konnte sich die Bitterfelderin innerhalb der fast drei Jahre gut vernetzen, intensive Kontakte zum Prignitz-Museum Havelberg, dem Genthiner Heimatmuseum und zu verschiedenen geschichtswissenschaftlichen Standorten in der Altmark und Magdeburg sprechen für sich. Gern hätte sie noch einige Ideen umgesetzt, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, auch hätte sie sich gewünscht, dass im Zusammenhang mit dem Jazz-Festival der Komiker und Multiinstrumentalist Helge Schneider im Klostergarten aufspielt. „Was ja nicht ist, kann noch werden“, legt sich Katharina Neuerer fest. Doch eines ist für sie so sicher wie das Amen in der Klosterkirche. „Ich werde immer wieder nach Jerichow zurückkehren, ein Teil meines Herzens hängt für immer hier.“