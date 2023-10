Die Bibliothekstage in Genthin sind ein kultureller Höhepunkt im eigentlich recht tristen Herbst. Jetzt shcon ist Halbzeit. Aber es gibt noch viel Programm in der zweiten Woche.

Genthin - Die erste Hälfte der Genthiner Bibliothekstage sind vorüber. In der zweiten Woche folgen weitere Höhepunkte. Am Mittwoch lesen ab 18 Uhr, Ehrenamtliche der Buchgarage im Jugendhaus „Thomas Morus“. Und am Freitag um 15 Uhr präsentiert der Jerichower Andreas Müller in der Bibliothek Kunstwerke und Lyrik.

Für die Veranstaltungen in der Bibliothek und im Kreishaus sind Anmeldungen in der Bibliothek notwendig. Die Lesung mit Michael Trischan kostet 25 Euro.

Publikum errätselte selbst den Täter

In der vergangenen Woche gab es bereits einige Höhepunkte. Unter anderem präsentierte die Stendaler Krimiautorin Sina Kongehl-Breddin Auszüge aus ihren Kurzkrimis und illustrierte diese sozusagen multimedial mit passenden Videos. Außerdem durfte das Publikum am Ende selbst miträtseln und einen Täter entlarven. Dabei hatte dann Zuschauerin Ulrike Herms den besten kriminalistischen Spürsinn und wurde mit einem Preis belohnt.

Zum Wochenende öffnete die Bibliothek in den Abendstunden. Während die Besucher nach Büchern stöbern durften, gab es gleichzeitig Musik vom in Genthin aufgewachsenen Musiker Robby Schulze. Er präsentierte ein Wohnzimmerkonzert mit Stücken aus seinem Debütalbum „Alles im Blick“. Als besonderes Schmankerl erlebten die zahlreichen Zuhörer den ganz neuen Titel „Schlafende Welt“. Darin beschreibt der Musiker seinen Eindruck, dass die Welt aufgrund der an vielen Stellen bedrückenden Ereignisse lieber schlafen wolle, dies aber letztlich doch nie tun werde.

Wenn die Bibliothek bis Mitternacht geöffnet hat

Für viele Besucher war der Abend in der Bibliothek ein besonderes Ereignis, denn selten ist das Haus bis eine Stunde vor Mitternacht geöffnet. Eine Aktion, die es so nur während der Bibliothekstage gibt. Das nächste Mal am Sonnabend werden Bibliothek und Touristinfo übrigens am 4. November geöffnet. Dann allerdings am Vormittag.