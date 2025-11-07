Der Förderverein Stadtgeschichte beginnt nun mit der aktiven Einwerbung der Finanzen für die Verlegung von Stolpersteinen.

In Genthin werden ab 2026 Stolpersteine verlegt. Ab sofort gibt es Informationen zur Aktion.

Genthin - Zum 87. Jahrestag der Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung im nationalsozialistischen Deutschland startet der Förderverein Genthiner Stadtgeschichte ein besonderes Erinnerungsprojekt. Unter dem Titel „Gestern waren sie noch Nachbarn“ geht der Verein ab sofort in die Finanzierung für die Verlegung von Stolpersteinen in der Genthiner Innenstadt.