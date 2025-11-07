Gedenken in der Genthiner Innenstadt Stolpersteine für Genthin: Förderverein startet Aktion zum Gedenken an NS-Opfer
Der Förderverein Stadtgeschichte beginnt nun mit der aktiven Einwerbung der Finanzen für die Verlegung von Stolpersteinen.
07.11.2025, 18:35
Genthin - Zum 87. Jahrestag der Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung im nationalsozialistischen Deutschland startet der Förderverein Genthiner Stadtgeschichte ein besonderes Erinnerungsprojekt. Unter dem Titel „Gestern waren sie noch Nachbarn“ geht der Verein ab sofort in die Finanzierung für die Verlegung von Stolpersteinen in der Genthiner Innenstadt.