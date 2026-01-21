In Genthin wird Erinnerung konkret und sichtbar. Eine Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag gibt Einblick in ein Projekt, das die Stadt dauerhaft prägen wird.

In Genthin wird zum jüdischen Leben in der NS-Zeit geforscht. Ab Mai ist die Verlegung von Stolpersteinen geplant.

Genthin - Manchmal liegt Geschichte direkt vor unseren Füßen – und doch bleibt sie unbeachtet. In Genthin beginnt nun ein Projekt, das vergessene Namen, Lebenswege und Schicksale zurück ins Bewusstsein holt und zeigt, dass die Opfer des Nationalsozialismus einst Nachbarn waren. Der Holocaust-Gedenktag bietet den Anlass, innezuhalten und genauer hinzusehen.