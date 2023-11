Genthin - In den kommenden Wochen werden in Genthin, Altenplathow und Tucheim mehrere Straßen saniert. Bis zum 15. Dezember wird in Genthin in der Steinstraße und in der Poststraße sowie im Hasenholztrift in Altenplathow gearbeitet. In Tucheim wird die Lindenstraße saniert.

Die Genthiner Stadtverwaltung informierte darüber, dass Riss- und Fugensanierungen sowie Reparaturarbeiten mit Gussasphalt in einigen der Bereiche durchgeführt werden. Die Bauarbeiten sollen dazu beitragen, bestehende Schäden zu beseitigen und werden unter halbseitiger Sperrung umgesetzt.

Dadurch ist zwar mit Einschränkungen während der Arbeiten zu rechnen, allerdings bleiben die Straßen zumeist befahrbar. Eine Fachfirma wird Arbeiten und Sicherung übernehmen. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um eine höhere Aufmerksamkeit während der Bautätigkeit.