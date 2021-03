Seit Sommer 2020 kommen Genthiner nur noch über die Umleitung durchs Gewerbegebiet in die Brandenburger Innenstadt. Diese wird nun verlegt.

Genthin/Brandenburg/Havel l Auf Pendler und Ausflügler aus Genthin in Richtung Brandenburg an der Havel kommen ab dem 8. März erneut Umwege zu. Die bisherige Umleitungsstrecke über die Spittastraße in die Brandenburger Altstadt wird im Zuge des Abrisses und Neubaus der „Brücke des 20. Jahrestages der DDR“ im Verlauf und der Anbindung an die bisherige Umleitungsstrecke durch das Gewerbegebiet im Brandenburger Stadtteil Quenz geändert. „Die Spittastraße wird voraussichtlich bis zum 19. März voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Quenzweg, Gördenallee, August-Bebel-Straße, Fontanestraße, Zanderstraße und umgekehrt“, teilte Anke Pauluth von der Straßenverkehrsbehörde Stadt Brandenburg auf Volksstimme-Anfrage mit.



Das heißt, auf dem Weg in die Innenstadt oder beispielsweise zum Krankenhaus wird bereits vor der Quenzbrücke nach rechts in Richtung Stadtteil Görden abgebogen.



Anschlüsse werden neu verlegt

Die veränderte Umleitungsstrecke wird nötig, um Leitungen und Regenwasseranschlüsse umzuverlegen. Diese gehören zur neuen, rund 230 Meter langen und gerade im Bau befindlichen Überfahrt der Spittastraße. Ist diese fertig, soll die alte, so genannte „Europa-Kurven“-Überfahrt zurückgebaut werden. Die Brücke selbst soll voraussichtlich Ende Mai 2021 mit kleinen Sprengungen zum Einsturz gebracht werden. „Für den Abriss der Brücke wird die Umleitungstrecke dann erneut geändert“, teilte Angelika Jurchen, Sprecherin der Stadt Brandenburg an der Havel mit. Die Dauer des Abrisses variiert zwischen acht bis zwölf Tagen, wo die darunter liegende B 102 in diesem Bereich vollgesperrt wird.



Eine vorab geplante provisorische Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Gleise der Bahnstrecke nach Rathenow zwischen Einsteinstraße und Altstädtischem Bahnhof soll den bisherigen Weg über die Brücke ersetzen. Begonnen wurde damit allerdings noch nicht.



Fertigstellung bis Mitte April 2021

„Die neue Anbindung an die Spittastraße wurde um 200 Meter nach Norden verlegt. Für die Arbeiten wurden unter anderem Bordsteine auf einer Länge von 2000 Metern ausgebaut, 1250 Quadratmeter Pflasterdecke und 4900 Kubikmeter Boden gelöst“, heißt es von Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebes für Straßenbauwesen Brandenburg.



Mitte April soll der neue Abschnitt der Spittastraße in Betrieb gehen. Begonnen haben die Arbeiten dazu Mitte Dezember 2020. Auf der Brücke selbst wurde seither bereits die Asphaltdecke entfernt. Unter der Brücke sind Stützen zur Stabilisierung der bestehenden angebracht worden, um das Bauwerk bis zum Abriss zu sichern. Auch eine Asbestsanierung von Teilen des Bauwerkes bis Ende des Jahres 2020 gehörte zu den Vorarbeiten für den Abriss. Bisher liefen die Bauarbeiten, die Mitte 2020 begonnen haben, weitgehend planmäßig, bestätigt Streu. Für Unmut könnte auch bei den Autofahrern aus dem Jerichower Land die aktuelle temporäre Ampelanlage sorgen, die den Baustellenverkehr absichert. Sie liegt mitten in der zusätzlichen Baustelle auf der Bundesstraße 2 zwischen Fontane- und August-Bebel-Straße. Sie sorgt für lange Staus im Feierabendverkehr und ist auch nachts und an den Wochenenden bei niedriger Frequentierung eingeschaltet.



Die Brücke des 20. Jahrestages ist seit dem 5. Dezember 2019 nur noch für Fahrradfahrer und Fußgänger zu passieren. Ab Oktober 2022 soll mit dem Ersatzneubau begonnen werden. 2023 soll eine erste Verbindung mit zwei Fahrspuren das Überqueren der B 102 wieder ermöglichen. Insgesamt sind drei Doppelbrücken geplant. Stadtein- und auswärts mit jeweils zwei Fahrspuren plus Geh- und Radweg sowie eine für die Straßenbahn des öffentlichen Nahverkehrs.



Der kommunale Anteil zur Finanzierung des Brückenneubaus beläuft sich auf eine Summe zwischen sechs und zehn Millionen Euro. Die Kommune ist zuständig für die Straßenbahntrasse sowie anteilig für Rad- und Gehwege sowie Beleuchtung.