Foto: Yvette Below

Jerichow - Grundlage ihrer Arbeit, so Vereinsvorsitzende Yvette Below, waren Fotos der 1930er Jahre aus dem Bestand des Kreissippenamtes Genthin, die heute im Landeskirchenarchiv aufbewahrt werden.

Kirchenarchivrätin Margit Scholz hatte die Idee, das Material von den Studenten ihres Mannes für heutige Interessenten aufarbeiten zu lassen. Das Ergebnis: Ein 294 Seiten umfassendes Werk auf der Grundlage der Transkription, der Übertragung der fast 200 Jahre langen Aufzeichnungen über die Rechte und Pflichten der Jerichower Bürger aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zum 6. August 1778.

Die digitale Erfassung des Textes war nur die Grundlage für die Analyse des Inhalts des Amtsbuches. Diese trugen zwei Studentinnen und drei Studenten den gespannt lauschenden Anwesenden vor. Sie hatten sich die einzelnen Kapitel untereinander aufgeteilt. Im Amtsbuch waren noch beide Ämter in Jerichow getrennt erfasst worden, worin sich seit der Stiftung des Klosters 1144 die Unterstellungsverhältnisse widerspiegelten.

So unterstand das städtische Amt der Nachfolgeadministration des Erzbistums Magdeburg und das Klosteramt dem Bistum Havelberg. Zu Beginn der Aufzeichnungen regierte der brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm das Gebiet.

Mit kurzen Erläuterungen wurden im Kapitel Burg und Amt Jerichow die Eintragungen zum Eigentum des Amtes, zu den Rechten und Pflichten der Stadt Jerichow, Auf dem Berge in und vor Jerichow und das alte Dorf Jerichau vorgestellt. Dann folgten in Kurzfassung Ausführungen zum Kloster Jerichow und zu Stadt- und Dorfbild mit Gebäudebeschreibungen.

Vereinsmitglieder und Gäste lauschen in Jerichow den Ausführungen. Foto: Yvette BelowFotos: Yvette Below

Besondere Aufmerksamkeit fanden die Auswertungen des Amtsbuches zu dem Thema Wirtschaft und Verkehr, dazu die Themen Verkehrsverbindungen und Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Städten. Besonders die Texte über das Bierbrauen und diverse Streitigkeiten interessierten die Zuhörer.

Yvette Below ist sich sicher: „Der Absatz über Abgaben und Aufgaben der Bürger in und um Jerichow wird sicher in zukünftigen Vorträgen unseres Vereins eine besondere Rolle spielen.“

Auch die grüne Komponente hatte vor fast 400 Jahren für Jerichow große Bedeutung, die von den Studenten im Kapitel „Landschaftsnutzung“ in den Rubriken „Baumbestand und Fischfang“ vorgetragen wurden. Im Anhang der studentischen Arbeit finden sich unter anderem Personenregister, Mess- und Währungseinheiten und vieles mehr wieder.

Die Vorsitzende berichtet abschließend: „Ausgangspunkt und Krönung der Arbeit ist die Transkription des Amtsbuches.“ Nach der Darstellung durch die jungen Leute ist sich Beiratsmitglied Karl Eisbein sicher, „dass unsere Archivbestände in gute Hände kommen werden“.