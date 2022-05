Sturmschäden auf Klostergelände in Jerichow beseitigt

Sturmtief „Nadja“ ist auch am Kloster Jerichow nicht ganz spurlos vorbei gegangen. Um die Schäden zu beheben, rückten nun Handwerker an.

Jerichow - Ganz so schlimm wie das Sturmtief „Sabine“ 2020 zeigte sich Unwetter-Tochter „Nadja“ im Kloster Jerichow nicht. Die Schäden betrafen in erster Linie die Langscheune, in die der Sturm mehrere Löcher riss. Jetzt rückten die Fachleute einer Wulkower Dachdeckerfirma an und stellten den Urzustand wieder her, eine alltägliche Aufgabe nach solcher Wetterlage, wie es vonseiten der Handwerker heißt.

Sven Bartel und Detlef Balz verlegten rund 120 Dachziegel, somit sei der Dachstuhl wieder geschützt, denn sei der erstmal voller Feuchtigkeit, geht es mit dem Gebäude bald zu Ende. Also hieß es, für die Mitarbeiter der Klosteranlage und auch die Handwerker schnell zu handeln. Aus der Erfahrung heraus schaut bei Großwetterlagen in regelmäßigen Abständen ein Verantwortlicher durch die Anlage und prüft, ob Gefahr im Verzug sei, das heißt, ob durch Schäden eventuell Menschenleben gefährdet seien.

Am Wochenende, an dem „Nadja“ brauste, war das zum Glück nicht der Fall, wie der technische Leiter Daniel Schünicke informierte. Zum einen habe der betroffene Bereich in dem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil der Klosteranlage gelegen und zum anderen gab es auch kaum Besucher.

Dachexperten auch nach Sturm „Sabine“ 2020 im Einsatz

Die beauftragte Firma kennt sich mit den Besonderheiten der Klosteranlage aus, ihren bisher eindrucksvollsten Einsatz hatten die Dachexperten vor zwei Jahren. Als der Sturm damals ordentlich wütete, verbog sich eine der Turmkugeln am linken Turm der Klosterkirche und auf dem Domänenhof wurden an mehreren Gebäuden Ziegel abgedeckt. „Zum Glück kam dabei keiner zu schaden“, so Roberto Marquardt, Denkmalpfleger und Mitarbeiter des Klosters. „Uns war schnell klar“, so Marquardt, „dass die Reparatur nicht von einen Tag auf den andern möglich war.“

Für Arbeiten an einem solch ungewöhnlichen Ort musste erstmal ein Fahrzeug mit einem entsprechenden Ausleger gefunden werden und die gab es nur in der Landeshauptstadt Magdeburg. Die Hebebühne der Firma FAB aus Magdeburg schafft es, circa eine halbe Tonne Last – Mensch und Material - bis zu 72 Meter in die Höhe zu bringen. Ihr Ausleger kann schwenken und drehen, so lassen sich auch schwer erreichbare Stellen untersuchen.

Damit bewegten sich Balz und Bartel in 60 Meter Höhe, gesichert durch ein spezielles Geschirr, und befestigten die Turmkugel. Zusätzlich wurden die Turmbedeckungen auf eventuelle Schäden überprüft und kleine Reparaturen durchgeführt. Den Dachdeckern bot sich dabei ein einmaliges Bild: konnten sie doch das Umland aus der Vogelperspektive genießen.