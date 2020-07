Die Polizei sucht nach einem Mann aus Brettin, der von einem Einkauf nicht mehr zurückkam.

Brettin (vs) l Die Polizei sucht nach einem 82-jährigen Senioren aus Brettin im Jerichwoer Land. Er wollte am Sonntag mit einem Transporter nach Niedersachen, nun fehlt jede Spur.

Der 82-jährige Hans-Dietdrich Braciak verließ den Angaben nach allein am Sonntagmorgen, 12. Juli 2020, gegen 9 Uhr mit einem weißen Transporter der Marce Fiat Ducato und dem Kennzeichen "JL-N 111" Brettin in Richtung Uetze in Niedersachsen. Er wollte dort Kartoffeln kaufen, schreibt die Polizei.

Seitdem ist weder von dem Senioren nichts mehr zu hören. Auch vom Transporter fehlt jede Spur. Möglich Kontakte seien überprüft worden, auch in Krankenhäuser sei nachgefragt worden, ob der 82-Jährige eventuell dort behandelt werde, so die Beamten.

Bilder Der 82-jährige Hans-Dietrich Braciak aus Brettin wird vermisst. Foto: VP BRACIAK



Hans-Dietrich Braciak wird wie folgt beschrieben:

schlank, etwa 1,70 Meter groß

langer grauer Bart, graue Haare zum Zopf gebunden

bekleidet mit einer Jeans und alltäglicher Oberbekleidung

Hinweise werden bei der Polizei in Burg unter der 039219200 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.